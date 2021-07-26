Шпажистка Колобова поделилась ожиданиям от командного турнира на Олимпиаде

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Двукратная чемпионка мира по фехтованию на шпагах в команде Виолетта Колобова считает, что в командном турнире на Олимпийских играх в Токио не будет ни одной проходной команды. Об этом бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро в командном первенстве рассказала ТАСС.

Командный турнир по фехтованию на шпагах на Играх в Токио пройдет 27 июля. Первую встречу россиянки проведут со сборной Италии. Также в турнире примут участие команды Гонконга, Китая, Польши, США, Эстонии и Южной Кореи.

"Здесь вообще нет легких команд - все, кто взял лицензии, побеждали в какой-то год на разных турнирах. Все неудобные, поэтому борьба будет очень интересная", - отметила Колобова.

По словам Колобовой, для нее Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро и Токио очень разные: "К той Олимпиаде [2016 года] настраивалась целенаправленно, хотя в личном зачете мне и тогда не удалось удачно выступить. Эта Олимпиада необычная во всех смыслах этого слова: мало того, что пандемия, все пропустили год, Олимпиаду перенесли, плюс я не знала, восстановлюсь после беременности или нет (в марте этого года Колобова стала мамой - прим. ТАСС)".

Колобова в индивидуальном турнире Олимпиады в Токио уступила представительнице Польши Александре Ярецкой в 1/16 финала со счетом 11:15.