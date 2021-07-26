Саблистки Позднякова и Великая вышли в полуфинал олимпийского турнира

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Российская саблистка София Позднякова победила представительницу Китая Цянь Цзяжуй в четвертьфинале олимпийского турнира по фехтованию. Поединок завершился со счетом 15:12.

В полуфинале российская спортсменка встретится с француженкой Манон Брюне, которая победила в четвертьфинале российскую саблистку Ольгу Никитину (15:5). Также в 1/2 финала вышла россиянка Софья Великая, победившая американку Мариэль Загунис (15:8).

Поздняковой 24 года, она является чемпионкой мира в личном турнире (2018) и победительницей мирового первенства в командном (2019). В ее активе также два золота чемпионатов Европы в команде. 36-летняя Великая является олимпийской чемпионкой 2016 года в командном первенстве, серебряным призером Олимпийских игр 2012 и 2016 годов в личном первенстве. В ее активе восемь золотых наград чемпионатов мира и 14 золотых медалей первенств Европы. Великая была знаменосцем сборной России на церемонии открытия Олимпиады в Токио.

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.