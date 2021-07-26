Россиянин Храмцов поборется за золото Олимпийских игр по тхэквондо

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Российский тхэквондист Максим Храмцов вышел в финал турнира в весовой категории до 80 кг на Олимпийских играх в Токио.

В полуфинале 23-летний россиянин победил египтянина Сеифа Эиссу (пятый номер посева) со счетом 13:1. В финальном поединке Храмцов встретится с победителем поединка между Никитой Рафаловичем (Узбекистан) и Салехом аль-Шарабати (Иордания). Их встреча пройдет позднее в понедельник.

Финальный поединок запланирован на 15:45 мск.

Храмцов является чемпионом мира (2017) и двукратным чемпионом Европы (2018, 2021). Он пять раз становился победителем этапов Гран-при Всемирной федерации тхэквондо. --0--онд/аз