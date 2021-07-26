В Федерации дзюдо России считают, что спортсменам на Олимпиаде нужно поверить в себя

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Российские дзюдоисты, выступающие на Олимпийских играх в Токио, находятся в хорошей кондиции, но медали возьмут лишь те, кто верит в себя. Таким мнением с ТАСС поделился президент Европейского союза дзюдо, вице-президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик.

Российские дзюдоисты не смогли завоевать медалей в первые три дня олимпийского турнира.

"Я верю в команду. Все находятся в хорошей кондиции, - сказал Соловейчик. - Те, кто верят в себя, будут с медалями".

Без медалей Олимпийских игр остались Роберт Мшвидобадзе (до 60 кг), Якуб Шамилов (до 66 кг), Муса Могушков (до 73 кг), а также Ирина Долгова (до 48 кг), Наталья Кузютина (до 52 кг) и Дарья Межецкая (до 57 кг). 27 июля в борьбу на Олимпиаде вступят Алан Хубецов (81 кг) и Дарья Давыдова (до 63 кг).