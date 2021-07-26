Восемь городов России рассматриваются для проведения игр сборной Белоруссии в отборе к ЧМ

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Белорусская федерация футбола рассматривает более восьми российских городов в качестве места проведения домашних матчей национальной команды в отборочном турнире к чемпионату мира 2022 года. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Белорусской федерации футбола Сергей Жардецкий.

В июне Фонд спортивной солидарности Белоруссии сообщил о том, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отказался проводить соревнования под своей эгидой на территории страны; в международной организации эту информацию опровергли. Сборной Белоруссии в сентябре и октябре предстоит провести три домашних матча в рамках отбора на чемпионат мира - 2022. Соперниками по этим играм станут сборные Уэльса (5 сентября), Бельгии (8 сентября) и Чехии (11 октября). Места проведения этих встреч пока не определены.

"Этот вопрос [о местах проведения домашних матчей сборной Белоруссии] еще не решен, мы еще будем эту тему обсуждать совместно с УЕФА, - сказал Жардецкий. - Мы прикладываем все усилия, делаем все, что от нас зависит, чтобы домашние матчи сборной состоялись в Белоруссии. На сегодня ответа на вопрос, где мы будем играть, еще нет, но до середины этой недели решение будет".

"Альтернативный вариант, если не получится сыграть в Белоруссии? Мы, разумеется, рассматриваем братскую Россию, других вариантов для домашних матчей мы не рассматриваем. Рассматриваем более восьми мест проведения [в России] - на связи наш директор департамента по организации соревнований. Определенный выбор мы еще не сделали, все будет зависеть от доступности определенных мест в эти даты, от цены аренды, от цены чартеров и гостиниц; есть еще много факторов, из чего складывается определение места", - добавил собеседник агентства.

Генеральный секретарь Белорусской федерации футбола отметил, что организация уже контактировала по этому вопросу с руководством Российского футбольного союза. "Они дали нам разрешение на организацию матчей в России, если мы не сможем сыграть в Белоруссии. Если [сыграем] не в Белоруссии, значит, в России", - резюмировал Жардецкий.

Сборная Белоруссии в отборе к ЧМ-2022 выступает в группе E, где ее соперниками являются команды Бельгии, Чехии, Уэльса и Эстонии. После двух игр белорусы занимают четвертое место в группе, набрав три очка. Бельгийцы занимают первое место (7 очков, 3 игры), на второй строчке располагаются чехи (4; 3), на третьей позиции находятся валлийцы (3; 2), на пятой - эстонцы (0; 2).