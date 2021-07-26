Тренер рассказал, что выигравшей Олимпиаду Поздняковой до соревнований приснился вещий сон

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Саблистке Софии Поздняковой приснился вещий сон перед олимпийским турниром. Об этом ТАСС рассказал главный тренер сборной России Ильгар Мамедов.

Позднякова выиграла золотую медаль Олимпийских игр, в финале победив соотечественницу Софью Великую.

"Софии сегодня приснился сон - вошла в комнату Соня Великая и сказала: "Я опять второе место заняла". Безмерная радость у семьи, любой отец счастлив, когда ребенок идет по твоим стопам. а уж если олимпийским чемпионом становится, - сказал Мамедов. - Как и в Рио, за Соню большая радость. Она хорошо начала, но Позднякова включила скорости, и сразу другая картина".