Порядка 1,3 млн человек систематически занимаются спортом на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 26 июля. /ТАСС/. Количество жителей Ставрополья, регулярно занимающихся спортом и физкультурой, достигло 1,3 млн человек в 2021 году, сообщил замминистра физкультуры и спорта края Олег Борзов. Число поклонников спорта в регионе выросло более чем вдвое за восемь лет.

"По итогам ряда мероприятий и, наверное, за счет общего тренда в Российской Федерации на здоровый образ жизни, мы отмечаем, что в Ставропольском крае систематически занимаются физкультурой и спортом уже 1,3 млн человек. Это подтвержденный статистический показатель, мы видим, что физкультура и спорт набирают популярность", - сказал он в интервью региональному телеканалу "Свое ТВ".

Доля регулярно занимающихся спортом и физкультурой в крае приблизилась к 48%, в 2013 году этот показатель составлял 18%. "В 37 центрах проведено тестирование 1 530 человек по нормативам всероссийского комплекса ГТО, из них 1 488 получили золотой знак. Это тоже показатель - люди идут, сдают и выполняют нормативы на высшем уровне", - отметил Борзов.

В краевом министерстве физической культуры и спорта отмечают, что повышать интерес к здоровому образу жизни помогают проведение спортивных соревнований и фестивалей, повышение доступности занятий спортом. В 2020 году в крае ввели 16 спортивных площадок, бассейн, четыре физкультурно-оздоровительных комплекса, реконструировали футбольное поле.

В 2021 году в крае запланировали реконструкцию футбольного поля в Пятигорске, открытие центра тестирования по нормативам ГТО в Ставрополе, ведется подготовка к строительству дворца спорта площадью более 8 тыс. кв. метров в Кисловодске. Также разрабатывается документация на строительство мотодрома в городе Ипатово и спортивного центра с тремя бассейнами в Ставрополе - этот комплекс позволит проводить занятия и соревнования по водному полу, прыжкам в воду, синхронному плаванию.