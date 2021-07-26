Женская сборная России по баскетболу 3х3 проиграла француженкам в матче Олимпиады

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Женская сборная России уступила француженкам со счетом 14:17 в шестом матче группового этапа турнира по баскетболу 3х3 на Олимпийских играх в Токио.

Групповой этап олимпийского турнира по баскетболу 3х3 проходит в формате кругового турнира. Помимо сборных России и Франции, в турнире принимают участие команды Италии, Китая, Монголии, Румынии, США и Японии. Две лучшие сборные по итогам предварительного этапа напрямую попадут в полуфинал, а команды, занявшие с третьего по шестое места, сыграют в матчах за выход в эту стадию.

В первых трех матчах россиянки одержали победы над командами Японии (21:18), Китая (19:9) и Монголии (21:5), в четвертом уступили сборной США (16:20), в пятом обыграли румынок (21:12). Следующий матч россиянки проведут во вторник против команды Италии, начало - в 11:25 мск.

Баскетбол 3х3 впервые представлен на Олимпиаде. Перед стартом турнира Международная федерация баскетбола опубликовала рейтинг команд, участвующих в турнире. Женская сборная России получила пятый номер посева из восьми, мужская команда - шестой.

Олимпийские игры завершатся 8 августа.