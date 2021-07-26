УрФУ рассчитывает, что гимнаст Белявский станет куратором студентов-спортсменов вуза

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Крупнейший в округе Уральский федеральный университет рассчитывает привлечь гимнаста Давида Белявского в качестве куратора студентов-спортсменов области и сборной команды вуза. Об этом сообщил ТАСС директор института физической культуры, спорта и молодежной политики УрФУ Евгений Шурманов.

В понедельник сборная России по спортивной гимнастике в составе Дениса Аблязина, Давида Белявского, Артура Далалояна и Никиты Нагорного стала победителем Олимпийских игр в командном многоборье. Второе место заняла команда Японии, третьими стали китайцы.

"Давид Белявский участвовал и в Универсиаде, его опыт очень полезен университету. Спортсмен поддерживает связь с вузом, активно общается с нашими студентами и спортсменами. Мы рассчитываем привлечь Белявского и в качестве куратора студентов-спортсменов Свердловской области и сборной команды университета", - сказал Шурманов.

В вузе уточнили, что имя спортсмена присутствует на скульптурной композиции в честь завоевавших медали Олимпийских игр, всемирной Универсиады и студенческих чемпионатов мира, установленной в Екатеринбурге к 100-летию УрФУ. Давид Белявский - выпускник магистратуры программы "Управление и технологии в сфере физической культуры и спорт".