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XXXII летние Олимпийские игры

На родине Нагорного отметили, что гимнаст на Играх выдержал колоссальное давление

Президент Федерации спортивной гимнастики Ростовской области Владимир Фудимов акцентировал внимание на том, что Нагорному выпало завершать соревнования и он не подвел

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июля. /ТАСС/. Никита Нагорный, ставший победителем Олимпийских игр в Токио в составе сборной России по спортивной гимнастике, выдержал давление, какое до него не испытывал ни один гимнаст. Об этом в понедельник заявил ТАСС президент Федерации спортивной гимнастики Ростовской области Владимир Фудимов.

"Слезы и счастье. Никита Нагорный доказал, что он лучший гимнаст современности. Он отстоял честь России, ОКР (Олимпийского комитета России - прим. ТАСС), самый великий гимнаст из всех. Такого давления не испытывал ни один гимнаст за всю историю нашего советского и российского спорта. Ему доверили завершать, и он выдержал с честью. Это железный Никита Нагорный из Ростова-на-Дону. Идем наливать шампанское", - сказал собеседник агентства.

Фудимов напомнил, что Нагорный воспитывался с 5 до 24 лет в спортивной школе олимпийского резерва №2 в Ростове-на-Дону.

В понедельник сборная России по спортивной гимнастике в составе Дениса Аблязина, Давида Белявского, Артура Далалояна и Никиты Нагорного стала победителем Олимпийских игр в командном многоборье.

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