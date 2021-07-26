На родине Нагорного отметили, что гимнаст на Играх выдержал колоссальное давление

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июля. /ТАСС/. Никита Нагорный, ставший победителем Олимпийских игр в Токио в составе сборной России по спортивной гимнастике, выдержал давление, какое до него не испытывал ни один гимнаст. Об этом в понедельник заявил ТАСС президент Федерации спортивной гимнастики Ростовской области Владимир Фудимов.

"Слезы и счастье. Никита Нагорный доказал, что он лучший гимнаст современности. Он отстоял честь России, ОКР (Олимпийского комитета России - прим. ТАСС), самый великий гимнаст из всех. Такого давления не испытывал ни один гимнаст за всю историю нашего советского и российского спорта. Ему доверили завершать, и он выдержал с честью. Это железный Никита Нагорный из Ростова-на-Дону. Идем наливать шампанское", - сказал собеседник агентства.

Фудимов напомнил, что Нагорный воспитывался с 5 до 24 лет в спортивной школе олимпийского резерва №2 в Ростове-на-Дону.

В понедельник сборная России по спортивной гимнастике в составе Дениса Аблязина, Давида Белявского, Артура Далалояна и Никиты Нагорного стала победителем Олимпийских игр в командном многоборье.