Российские спортсмены завоевали три золотые медали в третий день Олимпийских игр

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Российские спортсмены завоевали пять наград в третий день Олимпийских игр в Токио, в том числе три золотые медали.

Золотые награды в понедельник завоевали София Позднякова (фехтование на саблях), мужская сборная по спортивной гимнастике в составе Никиты Нагорного, Артура Далалояна, Дениса Аблязина и Давида Белявского (командное многоборье), а также тхэквондист Максим Храмцов в весовой категории до 80 кг.

Серебряным призером стали саблистка Софья Великая, проигравшая в финале Поздняковой. Бронзовую медаль завоевали Александр Бондарь и Виктор Минибаев в синхронных прыжках в воду с десятиметровой вышки. Всего в понедельник было разыграно 22 комплекта медалей.

Сборная России поднялась на четвертое место в общем медальном зачете, в активе россиян четыре золотые, пять серебряных и три бронзовые награды. Первое место в зачете занимают японцы (8-2-3), второе - американцы (7-3-4), третье - китайцы (6-5-7).

Во вторник в Токио будет разыграно 22 комплекта наград. Олимпийские игры завершатся 8 августа.