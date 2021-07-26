Сборная России по баскетболу 3х3 обыграла команду Латвии в матче олимпийского турнира

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Мужская сборная России победила со счетом 19:15 команду Латвии в шестом матче группового этапа турнира по баскетболу 3х3 на Олимпийских играх в Токио.

Групповой этап олимпийского турнира по баскетболу 3х3 проходит в формате кругового турнира. В первом матче россияне обыграли сборную Китая со счетом 21:13, во втором проиграли команде Нидерландов (15:18), в третьем потерпели поражение от команды Бельгии (16:21), в четвертом проиграли полякам (16:21), в пятом - победили японцев (19:16).

Помимо сборных России и Латвии, в турнире принимают команды Бельгии, Китая, Нидерландов, Польши, Сербии и Японии. Две лучшие сборные по итогам предварительного этапа напрямую попадут в полуфинал, а команды, занявшие с третьего по шестое места, сыграют в матчах за выход в эту стадию.

В заключительном матче группового этапа сборная России сыграет 27 июля с сербами, начало - 12:00 мск.

Баскетбол 3х3 впервые представлен на Олимпиаде. Перед стартом турнира Международная федерация баскетбола опубликовала рейтинг команд, участвующих в турнире. Женская сборная России получила пятый номер посева из восьми, мужская команда - шестой.

Олимпийские игры завершатся 8 августа.