Писклов: баскетболисты сборной России смогли оправиться от поражений на старте Олимпиады

ТОКИО, 26 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Мужская сборная России одержала тяжелую и важную победу над латвийцами на Олимпиаде, заметен прогресс команды. Такое мнение ТАСС высказал игрок российской сборной Кирилл Писклов.

В понедельник сборная России одержала две победы - над командами Японии и Латвии.

"Сил после игры осталось мало, но я скажу, что это только начало нашего пути. С каждой игрой прогрессируем, это заметно. Стали верить друг в друга, а это ключ к успеху любой команды. Горд за пацанов, одержали сложную и важную победу, все мужики", - сказал Писклов.

Российская команда после стартовой победы над китайцами уступила в трех матчах подряд. "Я не читал и не читаю, что про нас пишут, что говорят. Но в "личке" в соцсетях я ответил каждому, кто написал, поддержал. В Токио лучшие команды на данный момент, каждый может обыграть каждого. Посмотрим, куда приведет нас путь. Завтра теоретически можем занять даже второе место".

Две лучшие сборные по итогам предварительного этапа напрямую попадут в полуфинал, команды, занявшие с третьего по шестое места, сыграют в матчах за выход в эту стадию.