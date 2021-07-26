"Зенит" объявил об уходе футболиста Дриусси

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Аргентинский нападающий Себастьян Дриусси покинул санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

24 июля пресс-служба "Зенита" сообщила, что клуб и Дриусси договорились о том, что игрок может выкупить свой контракт.

Дриусси 25 лет, он выступал за "Зенит" с 2017 года. Аргентинец провел в составе петербургского клуба 138 матчей, в которых забил 24 мяча и отдал 22 результативные передачи. Он является трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка России, дважды побеждал в Суперкубке России. С 2013 по 2017 год Дриусси выступал за аргентинский клуб "Ривер Плейт", вместе с которым стал чемпионом Аргентины, обладателем Кубка Либертадорес и Южноамериканского кубка.