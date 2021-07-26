Свидлер проиграл в 1/8 финала Кубка мира по шахматам в Сочи

СОЧИ, 26 июля. /ТАСС/. Российский шахматист Петр Свидлер черными фигурами уступил американцу Сэмюэлу Шенкленду во второй партии матча 1/8 финала Кубка мира и завершил выступление на турнире. Кубок мира проходит в Сочи.

По итогам двух партий победители не выявлены в следующих матчах: Андрей Есипенко - Магнус Карлсен (Норвегия), Сергей Карякин - Максим Вашье-Лаграв (Франция), Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) - Александр Грищук, Велимир Ивич (Сербия) - Владимир Федосеев. Победители матчей определятся на тай-брейке 27 июля.

Регламент Кубка мира подразумевает матчи на выбывание. Каждый матч состоит из двух классических партий. В случае ничейного исхода по их сумме победитель определяется по итогам тай-брейка, в котором проводятся партии в быстрые шахматы и при необходимости в блиц и армагеддон.

Мужской Кубок мира завершится 6 августа. Общий призовой фонд соревнования составляет $1 892 500. Победитель и финалист мужского турнира получат путевки на турнир претендентов.