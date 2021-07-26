Команда из Санкт-Петербурга выиграла чемпионат МЧС России по пожарно-спасательному спорту

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Кубок за победу в общем зачете XXIX чемпионата МЧС России по пожарно-спасательному спорту, который прошел с 23 по 26 июля в Екатеринбурге, завоевала команда из Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

"В Екатеринбурге сегодня прошли заключительные старты и торжественное закрытие чемпионата МЧС России по пожарно-спасательному спорту. <…> Победителям и призерам соревнований вручили медали и кубки, а главный трофей чемпионата МЧС России по пожарно-спасательному спорту - переходящий кубок за победу в общем зачете - завоевала команда Санкт-Петербурга. Второе место завоевала сборная ХМАО-Югры, а замкнула тройку лидеров команда Челябинской области", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что чемпионат проводили при строгом соблюдении мер по недопущению распространения коронавируса, попасть на спортивную площадку могли только участники и организаторы.

"В завершающий день соревнований спортсмены соревновались в боевом развертывании. Этот зрелищный командный вид пожарно-спасательного спорта имитирует действия огнеборцев при прибытии на пожар. Спортсмены запускают мотопомпу, устанавливают всасывающий рукав в резервуар с водой и прокладывают рукавную линию, чтобы поразить из пожарного ствола две мишени, имитирующие очаг пожара. Эти соревнования настолько напряженные, что иногда не выдерживает даже пожарно-техническое вооружение: рвались пожарные рукава, глохли двигатели мотопомп, тем не менее с дистанцией справились все", - рассказали в пресс-службе.

В департаменте информационной политики администрации города уточнили, что за победу боролись около 500 спортсменов из 25 регионов страны. "Свою силу, ловкость и скорость спортсмены продемонстрировали в четырех дисциплинах: подъем по штурмовой лестнице в окно четвертого этажа учебной башни, преодоление 100-метровой полосы с препятствиями, пожарная эстафета и боевое развертывание. Состязания проходили на двух площадках: в историческом сквере и на стадионе "Локомотив". <…> По итогам чемпионата будет укомплектована сборная, которая отправится защищать честь России на чемпионат мира в Казахстан", - добавили в департаменте.