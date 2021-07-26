Костенюк вышла в полуфинал Кубка мира по шахматам

СОЧИ, 26 июля. /ТАСС/. Российская шахматистка Александра Костенюк черными фигурами во второй партии обыграла соотечественницу Валентину Гунину и вышла в полуфинал Кубка мира. Турнир проходит в Сочи.

В полуфинале Костенюк сыграет с китаянкой Тань Чжунъи, обыгравшей по итогам двух партий россиянку Екатерину Лагно.

Ранее в воскресенье в полуфинал вышла россиянка Александра Горячкина, обыгравшая черными фигурами Динару Садуакасову из Казахстана. В полуфинале Горячкина сыграет с победительницей матча между грузинкой Наной Дзагнидзе и украинкой Анной Музычук. По итогам двух партий в противостоянии Дзагнидзе и Музычук ничья. Тай-брейк состоится 27 июля.

Каждый матч на Кубке мира состоит из двух классических партий. В случае ничейного исхода по их сумме победитель определяется по итогам тай-брейка, в котором проводятся партии в быстрые шахматы, блиц и армагеддон.

Женский Кубок мира завершится 3 августа. Призовой фонд женской части соревнований составляет $676 250. Три лучшие шахматистки по итогам Кубка мира получат право сыграть в турнире претенденток.