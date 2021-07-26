В Петербурге почти на неделю перекроют несколько улиц из-за соревнований IRONMAN

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Движение транспортных средств по нескольким улицам Крестовского острова, ряду набережных и мостов ограничат с 28 июля по 2 августа в связи с проведением Международных соревнований по триатлону IRONMAN. Об этом журналистам в понедельник сообщили в комитете по транспорту Петербурга.

"В связи с проведением Международных соревнований по триатлону IRONMAN 70.3 RUSSIA St. Petersburg движение транспортных средств будет прекращено: с 08:00 утра 28 июля до 20:00 вечера 2 августа по Центральной аллее от Футбольной аллеи до Теннисной аллеи и Футбольной аллее на пересечении с Центральной аллеей. 31 июля с 10:00 до 15:30 по Теннисной, Велосипедной и Центральной аллеям.1 августа для движения автомобилистов будут закрыты: с 04:00 до 13:30 - пр. Крузенштерна, наб. Макарова от пр. Крузенштерна до моста Бетанкура (в направлении от пр. Крузенштерна к ул. Одоевского), ул. Одоевского в направлении от моста Бетанкура к Уральской улицы", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что 1 августа с 04:00 до 15:30 прекроют мост Бетанкура в направлении от Ждановской ул. к Уральской ул., Петровский пр. от Ремесленной ул. до Петровской пл., Петровская пл., ул. Савиной, Большой Петровский мост, Южная дорога от Большого Петровского моста до Теннисной аллеи. С пяти утра до пяти вечера перекроют Крестовский проспект от Южной дороги до Рюхиной улицы, а также Южная аллея; Теннисная и Велосипедная аллеи; Рюхина улица от набережной Мартынова до Морского пр. и наб. Мартынова от Рюхиной ул. до Депутатской улицы. Северная дорога от Бодрова переулок до Яхтенного моста перекроют на несколько часов в утреннее время с 05:00 до 09:45. 31 июля с 10:00 до 15:30 на Теннисной аллее организуют двустороннее движение.

Кроме того, с 00:00 30 июля до 17:00 1 августа на наб. Гребного канала, Северной дороге от Бодрова пер. до Яхтенного моста, Бодрову пер., Центральной аллее от Футбольной аллеи до Велосипедной аллеи, Рюхиной ул. от Морского пр. до наб. Мартынова, Южной дороге, ул. Савиной и Петровскому пр. от Петровской пл. до Ремесленной ул. запретят остановку автотранспорта.

Международные соревнования по триатлону IRONMAN 70.3 (6+) пройдут в Санкт-Петербурге 1 августа 2021 года при поддержке государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" и "Лиги героев". В состязаниях примут участие спортсмены из 67 регионов России, всего в этом году регистрацию прошли 2,5 тыс. человек из 64 стран мира.Плавательный этап гонки пройдет на Гребном канале - 1900 м. Велоэтап дистанцией в 90,1 км пройдет по Западному скоростному диаметру, а завершится событие беговым этапом дистанцией 21,1 км в живописной локации города - два круга по Крестовскому острову и Центральному парку культуры и отдыха им. Кирова на Елагином острове.