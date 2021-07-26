Глава региональной федерации тхэквондо заявил, что школе в Челябинске нужно свое здание

ЧЕЛЯБИНСК, 26 июля. /ТАСС/. Президент Челябинской областной федерации тхэквондо Анатолий Киселев сообщил, что школе тхэквондо "Коре" в Челябинске, воспитанницей которой является серебряный призер Олимпийских игр в Токио Татьяна Минина, необходимо собственное здание. Для этого уже разработан проект строительства, его можно реализовать примерно за год при наличии финансирования, сообщил он ТАСС.

"Неплохой задел для того, чтобы развивать тхэквондо в Челябинской области. Сейчас проект есть, и мы думаем, что для школы "Коре" будет построено помещение, здание, спортивный зал хороший по проекту. Но на сегодняшний день с финансированием отстаем", - сказал он.

Сейчас школа снимает в аренду площади для проведения занятий, своего зала у нее нет. Это усложняет процесс обучения.

Развитие спорта в регионе

Министр спорта Челябинской области Максим Соколов заявил ТАСС, что в регионе развитие тхэквондо на "стабильно высоком уровне". "У нас была в 2012 году на Олимпийских играх в Лондоне бронза - Анастасия Барышникова, сейчас серебро. Надеюсь, что будет и золото", - поделился собеседник агентства.

Соколов отметил, что власти в течение месяца после Олимпийских игр проведут всесторонний анализ для развития спорта в регионе. "Вообще глобальный анализ сделаем, в каком нам направлении двигаться", - подчеркнул он.

В воскресенье Татьяна Минина уступила представительнице США Анастасии Золотич в финальной схватке в весовой категории до 57 кг и стала серебряным призером Олимпиады. Минина занимается в челябинской спортивной школе "Коре" у Александра Энса и Анны Селютиной. 24-летняя спортсменка является пятикратной чемпионкой Европы и двукратным серебряным призером чемпионатов мира.