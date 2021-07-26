Хоккеист Тарасов объявил об уходе из московского "Динамо"

ТАСС, 26 июля. Нападающий Даниил Тарасов покинул московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо". Об этом игрок написал на своей странице в Instagram.

"Мир не стоит на месте, все меняется, и сегодня я с грустью покидаю хоккейный клуб "Динамо". Это было насыщенное и сильное время, но мне пора идти дальше. Благодарю всех своих ребят из команды, медицинский персонал, массажистов, точильщиков и, конечно, дорогих болельщиков! "Динамо" всегда будет занимать особое место в моем сердце, увидимся на льду!" - написал форвард.

В регулярном чемпионате сезона-2020/21 Тарасов сыграл 56 матчей, забросил 19 шайб и отдал 16 результативных передач. Ему 30 лет, он является воспитанником "Динамо". За основную команду выступал с 2015 года. Ранее Тарасов играл в Национальной хоккейной лиге за "Сан-Хосе".