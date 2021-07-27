В японской Мияги из-за тайфуна приостановили деятельность олимпийских волонтеров

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Власти японской префектуры Мияги, где проходят олимпийские соревнования по женскому футболу, приняли решение временно приостановить деятельность волонтеров из-за приближающегося тайфуна "Непартак". Об этом во вторник объявили префектуральные власти.

По данным агентства Кyodo, на олимпийских соревнованиях, проходящих в префектуре, задействовано порядка 280 волонтеров.

Тайфун "Непартак", который сформировался в Тихом океане и в настоящее время продолжает движение по направлению к основной японской территории, обрушится в среду утром на северо-восточную часть главного острова Хонсю, где расположены, в частности, префектуры Фукусима, Мияги и Иватэ. В связи с ударом стихии ожидаются мощные ливневые дожди и порывы шквального ветра.

Сейчас "Непартак" находится в 230 км к юго-востоку от соседней с Токио префектуры Тиба и перемещается на северо-восток, где расположены, в частности, префектуры Фукусима, Мияги и Иватэ. Местных жителей предупреждают об угрозе разлива рек и схода оползней.

Ранее в оргкомитете Олимпиады отметили, что расписание соревнований может быть скорректировано из-за надвигающейся стихии, а часть мероприятий уже перенесена на другие даты. Игры в Токио открылись 23 июля и продлятся до 8 августа.