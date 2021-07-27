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XXXII летние Олимпийские игры

Россияне Каримова и Каменский поборются за бронзу Олимпиады в стрельбе из винтовки

Соперниками отечественных спортсменов станут представители Южной Кореи

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Россияне Юлия Каримова и Сергей Каменский поборются за бронзовые медали Олимпийских игр в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров в миксте.

Российская команда по итогам второго квалификационного раунда заняла четвертое место и выступит в поединке за бронзу, где их соперниками станут представители Южной Кореи Квон Ын Чи и Нам Тхэ Ён. В финале американцы Мэри Такер и Лукас Козениески встретятся с представителями Китая Ян Цянь и Ян Хаожанем. Россияне Анастасия Галашина и Владимир Масленников заняли пятое место во второй квалификации завершили выступление на турнире.

Соревнования смешанных команд в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров проходят на Олимпийских играх впервые.

На текущей Олимпиаде российские стрелки завоевали три медали. Золото российской команде принесла Виталина Бацарашкина (стрельба из пневматического пистолета с 10 м), серебряные медали на счету Галашиной (стрельба из пневматической винтовки с 10 м), а также Бацарашкиной и Артема Черноусова (стрельба из пистолета с 10 м в миксте). 

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