Реконструкция комплекса "Калининец" к Универсиаде-2023 потребует почти 2,5 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Администрация Екатеринбурга объявила конкурс на проведение работ по реконструкции спортивно-оздоровительного комплекса "Калининец" к Всемирным студенческим играм 2023 года. Начальная цена составляет почти 2,5 млрд рублей, следует из материалов на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

"Реконструкция легкоатлетического стадиона и строительство административно-бытового комплекса на территории МАУ СОК "Калининец" по адресу: ул. Краснофлотцев, 48 для проведения XXXII Всемирной летней универсиады 2023 года в г. Екатеринбурге. Начальная цена 2 433 473 781,47 ", - говорится в сообщении. Заявки на конкурс принимаются до 11 августа.

Универсиада пройдет в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. Соревновательная программа включает 18 видов спорта, в которых будут разыграны 247 комплектов медалей.