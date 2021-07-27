Австралийская пловчиха эмоционально отреагировала на золотую медаль Олимпиады в телеэфире

СИДНЕЙ, 27 июля. /ТАСС/. Австралийская пловчиха Кейли Маккиоун, установившая во вторник олимпийский рекорд и принесшая третье золото сборной Австралии на Олимпийских играх в Токио, нечаянно выругалась в прямом эфире телеканала 7News, когда ее попросили передать привет семье. Телеканал разместил видеосюжет без купюр, но с просьбой "соблюдать осторожность при просмотре".

Австралийская спортсменка выиграла золотую медаль в заплыве на 100 метров на спине. На просьбу передать привет своей семье 20-летняя девушка отреагировала так быстро и бурно, что сама удивилась, "Да! Черт возьми!" - взволнованно сказала она, после чего смутилась, прикрыла лицо рукой и принесла извинения зрителям 7News.

Взяв себя в руки, Маккиоун отметила, что посвятила победу своей семье. "Я надеюсь, что вы гордитесь [мной], и я продолжу делать все, чтобы вы гордились", - сказала она. Мать австралийской спортсменки Шерон Маккиоун отреагировала шуткой: "Ругается в телеэфире? Я поговорю с ней позже", - сообщила она телеканалу.

Кейли Маккиоун финишировала с результатом 57,47 секунды. Второе место заняла канадка Кайли Масс (57,72), третьей стала американка Реган Смит (58,05). На счету австралийской спортсменки три серебряные медали чемпионатов мира, а также золото летних юношеских Олимпийских игр (2018).