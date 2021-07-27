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XXXII летние Олимпийские игры

Россиянин Скачков проиграл в третьем круге олимпийского турнира по настольному теннису

Спортсмен уступил представителю Германии, четырехкратному олимпийскому призеру Дмитрию Овчарову

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Россиянин Кирилл Скачков уступил серебряному и трехкратному бронзовому призеру Олимпиады Дмитрию Овчарову из Германии в третьем круге олимпийского турнира по настольному теннису.

Матч завершился со счетом 4-0 (13:11, 11:3, 13:11, 11:4) в пользу Овчарова. В следующем круге он сыграет с победителем матча между японцем Коки Нива (12-й номер посева) и представителем Словакии Ван Яном (24).

Скачкову 33 года, он занимает 55-е место в рейтинге Международной федерации настольного тенниса, является действующим чемпионом России. В его активе серебро (2011) и бронза (2015) чемпионатов Европы в парном разряде.

Овчарову 32 года, он является уроженцем Киева, в возрасте 4 лет вместе с семьей переехал в Германию. Является серебряным призером Игр-2008 в Пекине в командном турнире, кроме того, в его активе три бронзовые медали Олимпийских игр (две награды в командном турнире, одна - в личном).

Олимпийский турнир по настольному теннису завершится 6 августа.

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