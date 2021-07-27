Мужская сборная России вышла в четвертьфинал олимпийского турнира по баскетболу 3х3

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Мужская сборная Бельгии обыграла команду Польши со счетом 16:14 в матче группового этапа олимпийского турнира по баскетболу 3х3.

Сборная Польши занимает седьмое место в группе и лишилась шансов на выход в плей-офф, одержав две победы и потерпев пять поражений. В плей-офф выходят по шесть лучших команд из группы - первые две проходят в полуфинал, остальные четыре - в четвертьфинал. В активе сборной России три победы и три поражения, таким образом, российские баскетболисты не опустятся ниже шестой строчки, также россияне не смогут подняться на второе место.

Российские баскетболисты позднее во вторник проведут матч против команды Сербии. Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.