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XXXII летние Олимпийские игры

Российские шпажистки заняли восьмое место на олимпийском командном турнире

В четвертьфинале сборная России уступила команде Италии

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Женская сборная России проиграла команде Гонконга со счетом 27:28 в матче за седьмое место на олимпийском турнире по фехтованию на шпагах. Российскую команду в турнире представляли Виолетта Колобова, Айзанат Муртазаева, Юлия Личагина и Виолетта Храпина.

В четвертьфинале россиянки уступили команде Италии (31:33), в полуфинале турнира за пятое-восьмое места российская команда проиграла представительницам Польши (25:31).

На Олимпиаде 2016 года женская сборная России выиграла бронзовые медали. В последний раз российские шпажистки завоевывали золото в командном турнире на Олимпийских играх в 2004 году, тогда сборная России в составе Карины Азнавурян, Оксаны Ермаковой, Татьяны Логуновой и Анны Сиваковой победила в финальном поединке команду Германии.

Поединки за олимпийские медали в женском командном турнире шпажисток пройдут позднее во вторник. Олимпийские игры завершатся 8 августа.

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XXXII летние Олимпийские игры
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