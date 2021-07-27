Российский теннисист Карацев проиграл во втором круге олимпийского турнира

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Россиянин Аслан Карацев проиграл французу Жереми Шарди в матче второго круга теннисного турнира на Олимпиаде. Соревнования проходят в Токио.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 4:6, 6:3 в пользу французского теннисиста. В третьем круге Шарди сыграет с победителем матча между поляком Хубертом Хуркачем (12-й номер мирового рейтинга) и британцем Лиамом Броди (143).

Карацев занимает 24-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На его счету один выигранный турнир под эгидой ATP. Лучшим результатом россиянина на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии в 2021 году.

На Играх в Токио Карацев еще выступит в соревнованиях среди смешанных дуэтов в паре с Еленой Весниной. 28 июля в матче 1/8 финала они сыграют с Кристиной Младенович и Николя Маю из Франции.

Шарди 24 года, он занимает 68-е место в мировом рейтинге. Французский теннисист выиграл один титул на турнира ATP. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии 2013 года.

Финал теннисного олимпийского турнира в мужском одиночном разряде состоится 1 августа.