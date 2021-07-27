Матчи финальной серии плей-офф Женской хоккейной лиги пройдут в сентябре

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Матчи финальной серии плей-офф сезона-2020/21 Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) между шэньчжэньским "КРС Ванке Рэйз" и уфимской "Агиделью" пройдут 7, 10 и, если потребуется, 11 сентября в Уфе и Мытищах. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Изначально первая встреча финальной серии была запланирована на 13 марта, но финал был перенесен на более поздний срок из-за того, что несколько хоккеисток уфимской команды сдали ПЦР-тесты на коронавирус, которые дали первично положительный результат. В соответствии с решением Совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) от 30 апреля 2021 года серия будет длиться до двух побед одной из команд.

Первая игра пройдет в Уфе (начало - 14:00 мск), вторая и при необходимости третья встречи состоятся в Мытищах (начало - 14:00 и 13:00 мск соответственно).

В плей-офф ЖХЛ выходят четыре команды. В полуфинале "Агидель" со счетом 2-1 в серии обыграла нижегородский "СКИФ", а "КРС Ванке Рэйз" оказался сильнее красноярской "Бирюсы" (2-0). Действующим чемпионом ЖХЛ является "КРС Ванке Рэйз".

ЖХЛ была основана в 2015 году, она заменила чемпионат России среди женщин, в нынешнем розыгрыше принимали участие девять команд. В сезонах-2015/16 и 2016/17 участвующие команды разыгрывали Кубок ЖХЛ в круговом турнире, далее обладатель главного трофея определялся через плей-офф.