Генменеджер: для российских баскетболисток в турнире 3х3 важно было выйти в полуфинал Игр

ТОКИО, 27 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Генеральный менеджер женской сборной России по баскетболу 3х3 Игорь Кочарян рад, что команда вышла из группового этапа сразу в полуфинал. Об этом он сказал ТАСС.

Во вторник женская сборная России победила команду Италии со счетом 17:9 в матче группового этапа и вышла в полуфинал. В групповом этапе турнира принимали участие сборные России, Италии, Китая, Монголии, Румынии, США, Франции и Японии. Две лучшие сборные по итогам предварительного этапа напрямую выходят в полуфинал, команды, занявшие с третьего по шестое места, сыграют в матчах за выход в эту стадию.

"Прогнозы в 3х3 - дело неблагодарное. С шестого места можно выйти в плей-офф и обыграть всех. Команды настолько ровные, что на четвертый день турнира подряд на первый план выходит психология и физика, - сказал Кочарян. - Для нас главное, что избежали четвертьфинала и сразу будем в полуфинале играть за медали".

"Это высшее счастье для команды. Я невероятно рад за наших девочек", - добавил он.

Перед стартом турнира Международная федерация баскетбола опубликовала рейтинг команд, участвующих в турнире. Женская сборная России получила пятый номер посева из восьми, мужская команда - шестой. Баскетбол 3х3 впервые представлен на Олимпиаде.