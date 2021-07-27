Кириленко: женская сборная России по баскетболу 3х3 заслуженно борется за медали Игр

ТОКИО, 27 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Женская сборная России выступила на олимпийском турнире по баскетболу 3х3 лучше, чем ожидалось, и заслужила право бороться за медали. Такое мнение ТАСС высказал президент Российской Федерации баскетбола Андрей Кириленко.

Во вторник россиянки победили команду Италии со счетом 17:9 в заключительном матче группового этапа Олимпийских игр в Токио и обеспечили себе место в полуфинале. Баскетбол 3х3 впервые представлен на Олимпиаде.

"Всех с победой. Уверенно, спокойно вышли в полуфинал, и главное - без нервотрепки. Наши девушки более чем заслужили на этой Олимпиаде право побороться за медали. И уже перебили прогноз тех, кто посеял нас пятыми", - сказал Кириленко.

Перед стартом турнира Международная федерация баскетбола опубликовала рейтинг команд, участвующих в турнире. Женская сборная России получила пятый номер посева из восьми, мужская команда - шестой. Олимпийские игры завершатся 8 августа.