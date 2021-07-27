Гендиректор "Сочи" считает, что футболисты команды не настроились на игру с дебютантом РПЛ

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Футболисты "Сочи", возможно, понадеялись на то, что в матче первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с дебютантом "Нижним Новгородом" можно добиться результата меньшими усилиями. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко.

В понедельник "Сочи" на выезде проиграл "Нижнему Новгороду" со счетом 0:1. Клуб "Нижний Новгород" основан в 2015 году. По итогам прошлого сезона команда впервые пробилась в элитный дивизион.

"Согласен со словами главного тренера Владимира Федотова, что команде нужно больше забивать, - сказал Рубашко. - Нужно на каждого соперника настраиваться должным образом. Можно ли связывать поражение с недонастроем? Это нужно спрашивать непосредственно у игроков, но такое бывает, возможно, игроки где-то понадеялись на то, что меньшими силами удастся сделать результат".

22 июля "Сочи" на своем поле победил азербайджанскую "Кешлю" со счетом 3:0 в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций. "Усталость после игры в Лиге конференций? Мне кажется, что по игре не было видно, что футболисты устали, не выглядели уставшими", - добавил собеседник агентства.

Ответная игра в квалификации Лиги конференций пройдет в Азербайджане 29 июля. Во втором туре "Сочи" 2 августа проведет выездной матч с грозненским "Ахматом".