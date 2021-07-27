Кузнецова: гандболисткам сборной России не хватает энергетики из-за отсутствия гимна

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Женской сборной России по гандболу не хватает энергетики на Олимпийских играх в Токио из-за отсутствия гимна. Об этом заявила гандболистка национальной команды Полина Кузнецова, комментарий которой приводит газета "Спорт-Экспресс".

Вместо российского гимна на Играх для спортсменов звучит фрагмент из Первого концерта Чайковского. "Звучит, как новый гимн Лиги чемпионов, который никто не понял. Не поем, энергетики нет", - сказала Кузнецова.

Российским спортсменам в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) на Играх в Токио запрещено демонстрировать государственные символы, на соревнованиях они представляют команду Олимпийского комитета России (ROC - Russian Olympic Committee).

"Не скажу, что это особо ощущается или давит. Во время игр и тренировок ты вообще об этом не думаешь, единственное - перед матчем не играет гимн твоей страны, нельзя его петь. Проблема только бывает, когда тебя спрашивают и очень хочется произнести название своей страны, но нельзя, нужно себя контролировать", - добавила она.

Женская сборная России проиграла команде Швеции со счетом 24:36 на олимпийском турнире и сыграла вничью с представительницами Бразилии (24:24). Следующий матч российские гандболистки, выступающие в группе B, проведут с командой Венгрии 29 июля.

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.