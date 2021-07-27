Мини-футбольный "Спартак" начнет новый сезон отчасти под управлением болельщиков

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Болельщики отчасти возьмут управление мини-футбольным клубом "Спартак" в следующем сезоне Париматч - Высшей лиги. Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе клуба Артем Ганичев.

В понедельник газета "Спорт-Экспресс" сообщила, что "Спартак" передадут под управление болельщиков и что на данный момент они покрывают 15% бюджета клуба.

"Сейчас прорабатываются варианты того, как болельщики могут поучаствовать в управлении клуба, но пока без какой-то конкретики, - сказал Ганичев. - Все это мы объявим до начала сезона, где-то в августе, пока нюансов не знаю, это пока находится в работе. Переговоры велись в течение лета, сейчас они тоже проходят. В новый сезон команда войдет отчасти под управлением болельщиков".

По итогам прошлого сезона Высшей лиги "Спартак" занял третье место. В противостоянии за бронзовые медали московский клуб обыграл по сумме двух матчей "Ростов" со счетом 9:8.