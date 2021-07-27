Марокканский боксер попытался укусить за ухо соперника на Олимпийских играх

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Марокканский боксер Юнесс Баалла предпринял попытку укусить за ухо соперника по 1/8 финала олимпийского турнира новозеландца Дэвида Ньику.
Morocco’s Youness Baalla tried to bite the ear of New Zealand’s David Nyika!!! #Boxing #Tokyo2020 pic.twitter.com/N6LJIqjb6S— Ben Damon (@ben_damon) July 27, 2021
Инцидент произошел в заключительном, третьем раунде поединка в весовой категории до 91 кг. Нанести травму Баалла не сумел, но и не был дисквалифицирован. Поединок завершился победой Ньики со счетом 5:0.
В четвертьфинале Ньика встретится с белорусом Владиславом Смягликовым. Финальные поединки в данной весовой категории пройдут 6 августа.
Олимпийские игры завершатся 8 августа.