Марокканский боксер попытался укусить за ухо соперника на Олимпийских играх

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Марокканский боксер Юнесс Баалла предпринял попытку укусить за ухо соперника по 1/8 финала олимпийского турнира новозеландца Дэвида Ньику.

Инцидент произошел в заключительном, третьем раунде поединка в весовой категории до 91 кг. Нанести травму Баалла не сумел, но и не был дисквалифицирован. Поединок завершился победой Ньики со счетом 5:0.

В четвертьфинале Ньика встретится с белорусом Владиславом Смягликовым. Финальные поединки в данной весовой категории пройдут 6 августа.

Олимпийские игры завершатся 8 августа.