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XXXII летние Олимпийские игры

Марокканский боксер попытался укусить за ухо соперника на Олимпийских играх

Спортсмен не сумел нанести противнику травму и избежал дисквалификации
Юнесс Баалла (слева) AP Photo/ Frank Franklin II
Описание
Юнесс Баалла (слева)
© AP Photo/ Frank Franklin II

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Марокканский боксер Юнесс Баалла предпринял попытку укусить за ухо соперника по 1/8 финала олимпийского турнира новозеландца Дэвида Ньику.

Инцидент произошел в заключительном, третьем раунде поединка в весовой категории до 91 кг. Нанести травму Баалла не сумел, но и не был дисквалифицирован. Поединок завершился победой Ньики со счетом 5:0.

В четвертьфинале Ньика встретится с белорусом Владиславом Смягликовым. Финальные поединки в данной весовой категории пройдут 6 августа.

Олимпийские игры завершатся 8 августа.

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