Чупков и Пригода вышли в полуфинал Олимпиады в плавании на 200 м брассом

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Россиянин Антон Чупков вышел в полуфинал в плавании на 200 м брассом на Олимпийских играх в Токио.

В своем квалификационном заплыве он показал результат 2 минуты 8,54 секунды. Также в полуфинал вышел россиянин Кирилл Пригода (2.09,21). В полуфинальных заплывах примут участие 16 лучших спортсменов по итогам четвертьфиналов.

Чупкову 24 года, на данной дистанции ему принадлежит мировой рекорд (2.06,12). Он является двукратным чемпионом мира и бронзовым призером Олимпиады в данной дисциплине.

25-летний Пригода является трехкратным бронзовым призером чемпионатов мира (100 м брассом, комбинированная эстафета).

Полуфинальные заплывы пройдут в среду, медалисты определятся 29 июля. Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.