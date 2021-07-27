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XXXII летние Олимпийские игры

В ФМБА заявили, что перелом руки не угрожает карьере тхэквондиста Храмцова

В понедельник спортсмен завоевал золото Олимпиады с травмой

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Травма руки не угрожает карьере российского тхэквондиста Максима Храмцова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Центра спортивной медицины Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России.

Храмцов в понедельник завоевал золото на Олимпиаде в Токио. Спортсмен получил перелом руки в первом же поединке олимпийского турнира.

"Храмцову проведена гипсовая иммобилизация. Планируется проведение дополнительного обследования. Прогноз для спортивной карьеры благоприятный", - сказал собеседник агентства.

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