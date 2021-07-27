Матч РПЛ между "Ростовом" и "Зенитом" пройдет без зрителей в связи с эпидобстановкой

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июля. /ТАСС/. Матч Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Ростовом" и "Зенитом" на "Ростов-Арене" 1 августа пройдет без зрителей, сообщается на сайте футбольного клуба "Ростов".

Такое решение было принято по требованию Роспотребнадзора. "Уважаемые болельщики! Мы вынуждены вам сообщить, что в связи с распространением коронавирусной инфекции в Ростовской области и согласно требованию Роспотребнадзора матч "Ростов" - "Зенит", который состоится 1 августа, пройдет без зрителей", - говорится в сообщении.

23 июля матч "Ростов" - "Динамо" на "Ростов-Арене" также состоялся без зрителей. Решение о недопуске болельщиков было принято за сутки до встречи на основании постановления главного санитарного врача России Анны Поповой и требования управления Роспотребнадзора по Ростовской области.