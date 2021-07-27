На ближайший домашний матч тульского "Арсенала" допустят не более 1 тыс. зрителей

ТУЛА, 27 июля. /ТАСС/. Матч второго тура Тинькофф - чемпионата России по футболу в Туле между местным "Арсеналом" и казанским "Рубином" смогут посетить не более 1 тыс. зрителей. Это связано с требованиями по профилактике распространения коронавируса, сообщила во вторник пресс-служба футбольного клуба "Арсенал".

"В связи со сложной эпидемиологической ситуацией и согласно требованиям Роспотребнадзора и на основании постановления №18 главного государственного санитарного врача Российской Федерации Поповой А. Ю. на матче второго тура чемпионата России между "Арсеналом" и "Рубином" сможет присутствовать до 1 000 зрителей. Право на посещение игры получат владельцы сезонных абонементов", - говорится в сообщении пресс-службы на сайте ПФК "Арсенал".

Доступ на трибуны стадиона, по данным пресс-службы, будет возможен только при наличии защитных масок. "Размещение зрителей будет проводиться с учетом правил социальной дистанции (1,5 метра). Каждое место будет обозначено специальной маркировкой", - отметили в пресс-службе.

Условия посещения домашних матчей "Арсенала" могут быть скорректированы с учетом эпидситуации в регионе и предложений главного санитарного врача Тульской области, добавили в пресс-службе.