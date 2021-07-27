Мужская сборная России по баскетболу 3x3 вышла в полуфинал олимпийского турнира

ТОКИО, 27 июля. Мужская сборная России по баскетболу 3x3 со счетом 21:19 обыграла команду Нидерландов в матче за выход в полуфинал олимпийского турнира.

Самым результативным игроком матча стал Александр Зуев, в активе которого 9 очков. В составе команды Нидерландов больше всех очков набрал Димео ван дер Хорст (8).

В 1/2 финала российские баскетболисты сыграют с сербами. Матч пройдет в среду. Ранее во вторник россияне встречались с командой Сербии в заключительной игре группового этапа и потерпели поражение со счетом 10:21. Во втором полуфинале сборная Бельгии сыграет с победителем матча между командами Латвии и Японии.

Баскетбол 3х3 впервые представлен на Олимпиаде. Финальная игра пройдет 28 июля в 16:25 мск.

Ранее женская сборная России по баскетболу 3x3 также вышла в полуфинал олимпийского турнира, заняв второе место на групповом этапе. В 1/2 финала россиянки сыграют со сборной Китая. В другой полуфинальной встрече сборная США сыграет с француженками, победившими во вторник команду Японии (16:14). Финал женского турнира пройдет 28 июля в 15:55 мск.