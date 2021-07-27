Тренер: россияне вышли в полуфинал турнира по баскетболу 3х3 на Играх за счет характера

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Сборной России по баскетболу 3х3 в матче четвертьфинала олимпийского турнира с голландцами удалось одержать победу за счет характера. Такое мнение журналистам высказал главный тренер российской команды Владимир Габабьян.

Россияне обыграли голландцев со счетом 21:19 и вышли в полуфинал, где сыграют с сербами.

"Голландию мы победили за счет характера. Мы хотели победить, мы ради этого момента умирали на тренировках, - сказал тренер. - Столько людей приложили столько сил, чтобы мы здесь оказались".

Во втором полуфинале сборная Бельгии сыграет с победителем матча между командами Латвии и Японии.

Баскетбол 3х3 впервые представлен на Олимпиаде. Финальная игра пройдет 28 июля в 16:25 мск.