Писклов: сборная России постарается удивить сербов в полуфинале турнира по баскетболу 3х3

ТОКИО, 27 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Сборная России постарается удивить фаворитов олимпийского турнира по баскетболу 3х3 команду Сербии в полуфинальном матче. Такое мнение ТАСС высказал игрок российской сборной Кирилл Писклов.

Мужская сборная России по баскетболу 3x3 со счетом 21:19 обыграла команду Нидерландов в матче за выход в полуфинал олимпийского турнира.

В 1/2 финала российские баскетболисты сыграют с сербами. Матч пройдет в среду. Ранее во вторник россияне встречались с командой Сербии в заключительной игре группового этапа и потерпели поражение со счетом 10:21.

"Завтра нам предстоит игра с самой топовой командой. Но у нас есть изюминка, о которой говорить сейчас не будем, мы подготовим сюрприз. Будет очень трудно, но мы будем биться до конца", - сказал баскетболист.

Баскетбол 3х3 впервые представлен на Олимпиаде. Финальная игра пройдет 28 июля в 16:25 мск.