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XXXII летние Олимпийские игры

Чусовитина: российские гимнастки поверили в себя в олимпийских командных соревнованиях

Рекордсменка по числу участий в Олимпиадах среди гимнастов заявила, что гордится чемпионками из России

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Успех женской сборной России по спортивной гимнастике в командных соревнованиях Олимпийских игр в Токио можно объяснить тем, что спортсменки поверили в себя. Такое мнение ТАСС высказала рекордсменка по числу участий в Олимпиадах среди гимнастов Оксана Чусовитина.

Во вторник женская сборная России впервые победила на Олимпиаде в командном многоборье.

"Наконец-то это случилось! Очень рада за этих девочек. Они поверили в свои силы, и у них все получилось. Я горжусь ими", - сказала она.

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