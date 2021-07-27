Тренер Родионенко боялась того, что гимнастки Листунова и Уразова могут дрогнуть в финале

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Старший тренер сборной России Валентина Родионенко очень волновалась во время выступления российских гимнасток в финале командного многоборья. Об этом тренер сообщила журналистам.

Во вторник женская сборная России по спортивной гимнастике одержала победу в командном многоборье на Олимпийских играх. Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова в сумме за четыре вида программы набрали 169,528 балла. Второе место заняли американки (166,096), третье - британки (164,096). Листуновой и Уразовой по 16 лет, они первый год выступают на взрослых международных стартах.

"Мы готовились, мы должны были их когда-то обыграть. Ошиблись на бревне, но не страшно. Есть над чем работать! А девочкам некоторым по 16 лет, и я боялась, что не выдержат, но выдержали и еще расцветут к Парижу", - сказала Родионенко.