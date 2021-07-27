Российские спортсмены завоевали шесть наград в четвертый день Олимпиады

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Российские спортсмены завоевали три золотые, две серебряные и одну бронзовую медаль в четвертый день Олимпийских игр в Токио.

Золотыми призерами стали пловец Евгений Рылов (100 м на спине), тхэквондист Владислав Ларин (весовая категория свыше 80 кг) и женская сборная России по спортивной гимнастике в составе Лилии Ахаимовой, Виктории Листуновой, Ангелины Мельниковой и Владиславы Уразовой (командное многоборье).

Серебряные медали завоевали во вторник пловец Климент Колесников (100 м на спине), а также Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов (стрельба из пневматического пистолета с 10 м в миксте).

Бронзовую награду завоевали Юлия Каримова и Сергей Каменский в стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 м в миксте. Всего во вторник было разыграно 22 комплекта медалей.

В медальном зачете Олимпийских игр российская команда идет на четвертом месте, имея в активе семь золотых, семь серебряных и четыре бронзовые награды. Лидирует команда Японии (10-3-5), вторыми идут американцы (9-8-8), третьими - китайцы (9-5-7).

В среду на Играх разыграют 23 комплекта медалей. Олимпийские игры завершатся 8 августа.