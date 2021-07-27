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XXXII летние Олимпийские игры

Шишкарев анонсировал решения по перестройке игры российских гандболисток на Олимпиаде

Глава федерации раскритиковал действия женской сборной в первых двух матчах на Играх в Токио

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Федерация гандбола России (ФГР) и тренерский штаб женской национальной команды примут решения, которые позволят перестроить и улучшить игру сборной на Олимпийских играх в Токио. Об этом заявил президент ФГР Сергей Шишкарев, слова которого приводит пресс-служба федерации.

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Женская сборная России по гандболу набрала 1 очко в первых двух матчах, сыграв вничью с командой Бразилии и уступив шведкам.

"Женская гандбольная сборная России ехала в Токио в статусе действующих олимпийских чемпионов, на ней лежит огромная ответственность, защищать титул всегда сложно, особенно в тяжелых условиях нынешней Олимпиады: без зрителей, без групп поддержки, без флага и гимна. Однако, несмотря на все это, я не вижу оправдания слабой и, что более тревожно, безвольной игре, которую показала наша сборная в матче со Швецией. Неудовлетворительно действовали и в нападении, и в защите. Тревожные звонки я увидел еще в первом матче с Бразилией, когда сборная упустила победу, ведя по ходу игры. Я надеялся, что и штаб, и игроки сделают необходимые выводы и перестроят свои действия, но стало только хуже", - заявил Шишкарев.

"Мы не можем остановить Олимпиаду и получить еще немного времени на подготовку или на подбор новой команды. Впереди у сборной еще три матча на групповом этапе, и ни в одной встрече она не может позволить себе даже ничьей, тренерский штаб и игроки обязаны побеждать. В течение 24 часов федерация и тренерский штаб намерены принять решения, которые, как я надеюсь, позволят перестроить игру нашей сборной, одной из самых сильных в мире, и проявить ее реальный потенциал. В любом случае я хочу пожелать сборной успехов и победы, верим в команду!" - добавил президент ФГР.

Сборная России сыграет с командами Венгрии (29 июля), Франции (31 июля) и Испании (2 августа). В четвертьфинал олимпийского турнира выходят сборные, занявшие первые четыре места на групповом этапе. В другой группе выступают команды Норвегии, Нидерландов, Черногории, Японии, Южной Кореи и Анголы. Финал турнира пройдет 8 августа.

В 2016 году женская сборная России выиграла олимпийский гандбольный турнир, обыграв в финале команду Франции.

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Шишкарев, Сергей НиколаевичXXXII летние Олимпийские игры
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