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XXXII летние Олимпийские игры

Путин поздравил российских гимнасток с победой на Олимпиаде

Как отметил президент РФ, спортсменки "вписали яркую страницу в летопись олимпийских достижений"

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил Ангелину Мельникову, Викторию Листунову, Владиславу Уразову, Лилию Ахаимову с победой в командных соревнованиях по спортивной гимнастике на Олимпийских играх в Токио. Телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.

"Обойдя именитых соперниц в честной и бескомпромиссной борьбе, вы вписали яркую страницу в летопись олимпийских достижений, оправдали надежды тренеров, наставников и многочисленных болельщиков, почитателей спортивной гимнастики", - говорится в сообщении.

Путин отметил, что успех гимнасток стал достойной наградой за их талант и упорство, за дух товарищества, а также грациозное исполнение самых сложных элементов.

Президент пожелал спортсменкам крепкого здоровья, благополучия и новых свершений.

Во вторник женская сборная России вслед за мужской одержала победу в командном многоборье. Для женской сборной России эта медаль стала первой в данной дисциплине.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияXXXII летние Олимпийские игры
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