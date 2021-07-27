Путин поздравил российских гимнасток с победой на Олимпиаде

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил Ангелину Мельникову, Викторию Листунову, Владиславу Уразову, Лилию Ахаимову с победой в командных соревнованиях по спортивной гимнастике на Олимпийских играх в Токио. Телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.

"Обойдя именитых соперниц в честной и бескомпромиссной борьбе, вы вписали яркую страницу в летопись олимпийских достижений, оправдали надежды тренеров, наставников и многочисленных болельщиков, почитателей спортивной гимнастики", - говорится в сообщении.

Путин отметил, что успех гимнасток стал достойной наградой за их талант и упорство, за дух товарищества, а также грациозное исполнение самых сложных элементов.

Президент пожелал спортсменкам крепкого здоровья, благополучия и новых свершений.

Во вторник женская сборная России вслед за мужской одержала победу в командном многоборье. Для женской сборной России эта медаль стала первой в данной дисциплине.