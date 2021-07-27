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Кубок мира по шахматам

Грищук завершил выступление на Кубке мира по шахматам

В 1/8 финала россиянин проиграл поляку Яну-Кшиштофу Дуде

СОЧИ, 27 июля. /ТАСС/. Российский шахматист Александр Грищук проиграл на тай-брейке поляку Яну-Кшиштофу Дуде в 1/8 финала Кубка мира. Турнир проходит в Сочи.

По итогам двух партий с классическим контролем времени шахматисты не сумели выявить победителя. На тай-брейке Грищук уступил по итогам двух партий в рапид. В четвертьфинале Дуда сыграет с индийским шахматистом Видитом Гуджрати.

Ранее во вторник россиянин Владимир Федосеев на тай-брейке обыграл сербского шахматиста Велимира Ивича. В четвертьфинале Федосеев сыграет с иранцем Амином Табатабаи.

Грищуку 37 лет, в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE) он занимает седьмое место. Россиянин является четырехкратным победителем командного чемпионата мира в составе команды России.

Регламент Кубка мира подразумевает матчи на выбывание. Каждый матч состоит из двух классических партий. В случае ничейного исхода по их сумме победитель определяется по итогам тай-брейка, в котором проводятся партии в быстрые шахматы, блиц и армагеддон. Мужской Кубок мира завершится 6 августа. Общий призовой фонд соревнования составляет $1 892 500. Победитель и финалист мужского турнира получат путевки в турнир претендентов.

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