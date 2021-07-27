Бывший тренер Мо Фары пожизненно отстранен за нарушения сексуального характера

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Бывший тренер британского легкоатлета Мо Фары Альберто Салазар пожизненно отстранен от любой деятельности, связанной с легкой атлетикой. Об этом сообщает Американский центр безопасности спорта (US Center for SafeSport).

Центр является независимой некоммерческой организацией, которая занимается делами, касающимися физического, психологического и сексуального насилия над спортсменами. Салазар получил пожизненное отстранение за нарушения сексуального и эмоционального характера. Он имеет право обжаловать решение.

В октябре 2019 года Салазар и его коллега эндокринолог Джеффри Браун были отстранены на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Независимая комиссия в результате расследования обнаружила, что Салазар и Браун использовали смеси из препаратов для повышения уровня тестостерона у своих подопечных на основе L-карнитина. Газета New York Times писала, что Салазар принуждал спортсменов употреблять запрещенные препараты, а тем, кто отказывался, угрожал разрывом спонсорского контракта.

Салазар был тренером Фары с 2011 по 2017 год, за это время британский легкоатлет четыре раза завоевывал золотые медали Олимпийских игр, шесть раз становился чемпионом мира и пять раз - чемпионом Европы. 31 октября 2017 года Фара объявил о прекращении сотрудничества со специалистом, при этом он отметил, что причиной для смены тренера стал не допинговый скандал.