В грядущем сезоне Молодежной хоккейной лиги выступят два новых клуба

ТАСС, 27 июля. Ярославский "Локо-76" и пермский "Молот" пополнят состав участников Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) в сезоне-2021/22. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

"Локо-76" станет вторым клубом из Ярославля в лиге после "Локо". Обе команды входят в структуру ярославского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Локомотив". "Молот" выступал в лиге в сезонах-2012/13 (под названием "Октан") и 2013/14. В новом сезоне примут участие все 32 команды, выступавшие в прошлом сезоне.

Таким образом, в новом сезоне выступят 34 команды, они будут разделены на две конференции - "Запад" и "Восток", в каждой будет по 17 участников.

Женская хоккейная лига также пополнилась двумя новыми участниками - клубами "Белые медведицы" (Челябинск) и "Ледяные крылья" (Ярославль). В следующем сезоне лиги сыграют десять команд.

В прошлом сезоне МХЛ победу одержало московское "Динамо", обыгравшее в финальной серии "Локо" со счетом 4-1.